أسيوط تكثف حملات تطهير المنشآت ومواقف السيارات لمواجهة كورونا

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والعامة بالقرى والمراكز، ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الحملة التي ترأسها المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، ومحمد بشير رئيس حي غرب، تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح والمواقف وماكينات الصرف الآلي، وكذلك المنشآت التعليمية والأماكن العامة وشوارع وميادين حي غرب أسيوط بإستخدام معدات وماكينات الرش والتطهير، وبمشاركة كافة القطاعات والجهات التنفيذية والمتخصصين في مجال التطهير والتعقيم، لإنجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان، والالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.