أبلة فضيلة.. ذكرى الفتاة التي تركت المحاماة لتصبح أشهر مذيعة أطفال

"يا ولاد يا ولاد...تعالوا تعالوا..علشان نسمع أبلة فضيلة" جملة تعودت عليها آذان أجيال كثيرة من الأطفال عبر أثير الإذاعة كل صباح في برنامج غنوة وحدوتة، والذي تقدمه الإذاعية المعروفة "أبلة فضيلة".

وتحل اليوم ذكرى ميلاد أبلة فضيلة والتي ولدت في 4 أبريل 1929، وهي أشهر من قدم برامج الأطفال في الإذاعة المصرية، واسمها الحقيقي فضيلة توفيق، خريجة كلية الحقوق وتتلمذت علي يد بابا شارو، وعملت في بداية حياتها في مكتب المحامي ووزير النقل وقتها حمدي باشا زكي، وهي أخت الممثلة محسنة توفيق.

ونقلت بعض التقارير كلام فضيلة توفيق عن نشأتها قائلة: نحن ثلاث بنات وولد ووالدتي سيدة تركية تجمع بين الطيبة والحزم وكانت تقوم بتفتيش حقيبتي المدرسية فإذا وجدت قلما لايخصني تسألني عن مصدره وأذكر في طفولتي أيضا أني كنت أجمع جيراني الأطفال وأقص عليهم القصص والحكايات .

وتابعت: كنا نسكن في شارع الملكة نازل، برمسيس، وتعلمت في مدرسة الأميرة فريال وكانت في نفس المدرسة ناريمان التي تزوجها الملك فاروق فيما بعد وأيضا كانت فاتن حمامة زميلتي وكان والدها سكرتير المدرسة، التحقت بكلية الحقوق تحقيقا لرغبة الأسرة ومن دفعتي كل من الدكتور أسامة الباز والدكتور عاطف صدقي والدكتور فتحي سرور .

وعن عملها بالإذاعة قالت: كانت الإذاعة تتبع وزارة المواصلات وقتئذ وللتاريخ أذكر أنني كنت سعيدة للعمل في الإذاعة، في عام 1953 قابلت الرائد الإذاعي بابا شارو وقلت له أتمنى أن أعمل مذيعة للأطفال فأخبرني أنه يتولى هذا العمل وحده .

وأكملت: "تم تعييني بالإذاعة وكنت أقرا النشرة وتعلمت من حسنى الحديدي كيف أقف وراء الميكرفون ومن يوسف الحطاب التمثيل، في عام 1959 تحقق حلمي حيث انتقل بابا شارو للعمل في التليفزيون ومن هنا عملت في برامج الأطفال".

وعن برنامجها غنوة وحدوتة قالت: استضفت في برنامجي شخصيات كثيرة بارزة وأذكر على سبيل المثال: نجيب محفوظ وأنيس منصور والدكتور فاروق الباز ومحمد عبد الوهاب وكامل الشناوي وسيد مكاوي وعبد الحليم حافظ والدكتور يحيى الرخاوي.

وتستكمل فتقول: استضفت في برنامجي الموسيقار محمد عبد الوهاب وطلبت منه أن يغني "ست الحبايب"، فقال: لقد غنتها فايزة أحمد بصورة رائعة، وبعد إلحاح من الأطفال غنى على عوده "ست الحبايب"، وكان يود ألا تُسجل بصوته .