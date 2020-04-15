أطباء ينجحون في إعادة زراعة يد بعد بترها.. العملية استغرقت 9 ساعات

قال الدكتور محمد عامر استشاري جراحة العظام واليد بمستشفيات جامعة الأزهر، إنه يوم الأحد الماضي، وصل لنا شاب إلى المستشفى، في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، يبلغ من العمر 22 عاما، لديه بتر كامل باليد على مستوى الرسخ، لافتاً إلى أنه جرى حجز المريض، وتم صعوده لغرفة العمليات، وبدأنا الشغل في خلال 30 دقيقة.

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية Ten، أنه كما هو معروف، أن هذه العملية تبدأ بتثبيت عظام اليد أولا، ثم نوصل الأوعية الدموية والأعصاب والأوتار، والعملية استغرقت حوالي 9 ساعات متواصلة، بالتعاون بين أطباء جراحة العظام وجراحة التجميل والتخدير، بعدد 12 طبيب.

وتابع: أنه من المعلومات الجراحية أنه كلما كان البتر على مستوى أعلى، "كلما يكون الجزء المبتور أكبر كلما يكون نسبة النجاح أقل"، وأن نسبة نجاح الأصابع أفضل من نسبة نجاح الرسخ أو الكف مثلاً، مشيرا إلى أنه يوجد عمليات مهمة جدا نجاحها غير الجزء التقني والفني، والبدء في الشغل بسرعة.