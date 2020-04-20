باحث: "الإخوان" تحارب الدولة المصرية بنظرية "خراطيم الأكاذيب"

قال عمرو فاروق الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أننا سنجد أن كل الكتب والدراسات التي خرجت من الهيئة الشرعية لجماعة الإخوان بعد 30 يونيو وصفت المجتمع المصري شعبا وحكومة بأنه كافر وهي المنطلقات التي خرجت منها تشكيلات الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أماني الخياط، مقدمة برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن جماعة الإخوان لديها أزمة في مسألة الاستقطاب الفكري والتنظيمي فيبدأ بعمل إستراتيجية جديدة تسمى التأثير النفسي من خلال استقطاب دوائر شعبية تجاه مشروعه الهدام والذي يتركز في هدم الدولة المصرية وإسقاط مؤسساتها ويركز أكثر على تفتيت الظهير الشعبي المؤيد للدولة المصرية ويسعى من خلاله إلى صناعة حالة من الكراهية وفقدان الثقة ما بين المواطن والحكومة ويسعى لهدم كل الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية على أرض الواقع.

وتابع، أن أعضاء جماعة يروا أنهم في معركة ومواجهة مع الدولة المصرية ويستخدمون فيها كل الوسائل المتاحة بالنسبة له المشروعة وغير المشروعة، مشيرا إلى أنهم مؤخراً يعتمدون على نظرية كانت تستخدم أيام الحرب الباردة تم تطويرها وهي مؤسسة خراطيم الأكاذيب وأن مؤسسة تراند البحثية التابعة للمخابرات الأمريكية تحدثت عنها وموجودة على الإنترنت ويتم توظيفها في بث الشائعات والأكاذيب بكثافة والتلفيقات تجاه الخصم حتى يحدث له عملية إسقاط.

وأوضح، أن للعمل على هذه النظرية يجب أن يتوافر لديه عدد كبير من المنابر الإعلامية ما بين قنوات ومواقع وصفحات على السوشيال ميديا وبرامج على "يوتيوب" يستهدف فيها يومياً إطلاق آلاف الشائعات.