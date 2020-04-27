تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 746 جنيها

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في نهاية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على الأسواق المحلية، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا 746 جنيها، مقارنة بتعاملات صباح اليوم 750 جنيها.

وترصد "الوطن"، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات، اليوم، والتي شهدت تراجع طفيفا، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم، الاثنين، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 850 و853 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين744 و746 جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 638 و639 جنيها، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 5 آلاف و968 جنيها.