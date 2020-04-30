عاجل.. العثور على حطام مروحية الجيش الكندي المفقودة في البحر الأيوني

أعلن مصدر عسكري يوناني، العثور على حطام مروحية الحلف الأطلسي، التابعة للجيش الكندي المفقودة في البحر الإيوني.

وكانت أثينا أعلنت مساء أمس الأربعاء أنّ مروحية للقوات الكندية كانت تشارك في عملية استطلاع لحلف شمال الأطلسي، وعلى متنها ستة أشخاص فُقد أثرها فوق المياه الدولية بين اليونان وإيطاليا.

وقالت القوات الجوية اليونانية إنّ المروحية كانت حين فُقد أثرها خارج منطقة المراقبة التابعة لليونان "على بُعد خمسين ميلاً بحرياً قبالة جزيرة كيفالونيا اليونانية في منطقة المراقبة التابعة لإيطاليا وكانت تشارك في عملية استطلاع للمنطقة" يقوم بها الحلف الأطلسي.