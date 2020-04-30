صحة السويس تعلن شفاء اثنين من المصابين بكورونا بالمحافظة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس، عن شفاء حالتين من إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منذ انتشر الوباء داخل المحافظة.

وأضاف بيان المديرية اليوم، أن الحالتين اللتين تماثلتا للشفاء هما سيدة تسكن بمنطقة الألبان بحى الأربعين، وموظف يسكن بمنطقة السلام 1 بحى فيصل.

كانت مديرية الصحة بالسويس أعلنت أمس، عن ظهور 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالمحافظة، من بينهم 3 مخالطين.

وقالت مديرية الصحة في بيان لها، ظهر اليوم، إن الـ 3 حالات الإيجابية مخالطين لصقاء لحالات إيجابية سابقة، وإحدى تلك الحالات كانت تخضع للعزل المنزلي والمتابعة المستمرة من الطب الوقائي بمديرية الصحة.

وأكدت مديرية الصحة، المصابين هم، (و.ح)، و(ج.ع)، والحالة (م.ح)، وحالة إيجابية جديدة (ن .ع)، وجاري التنسيق مع وزارة الصحة لتحويل الحالات لمستشفى العزل وجاري استكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية للتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات ومتابعة المخالطين.

وأكدت مديرية الصحة بالسويس، على أهمية الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس وهى عدم التواجد بالأماكن المزدحمة وعدم التواجد في تجمعات واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدي وآداب العطس والسعال وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.