"الداخلية" تنعى شهداء الحادث الإرهابي ببئر العبد

تنعى وزارة الداخلية شهداء القوات المسلحة الأبطال، الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، كما تتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل لسرعة الشفاء للمصابين.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه المحاولات الفاشلة لن توقف جهود رجال القوات المسلحة الباسلة في الدفاع عن مقدرات الوطن.

وأكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 مجندين، عقب انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

وأضاف في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن القوات المسلحة تؤكد استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.