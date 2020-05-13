"مكنش قصدي أقتله".. تفاصيل مقتل موظف بالمعاش على يد صيدلي

"مكنش قصدي أقتله".. بهذه الكلمات بدأ صيدلي متهم بقتل موظف بالمعاش ضربا على رأسه بآلة حادة في الزقازيق أقواله أمام النيابة العامة.

وأضاف أنه يوجد خلاف بين والده والمجنى عليه على تركيب غاز للعقار المملوك للاثنين، وتابع أن المجني عليه كان رافضا تركيب الغاز ويوم الواقعة ذهب إليه لكي يتحدث إليه ويقنعه وأوضح المتهم أن المجني عليه تقابل معه في مدخل العقار وما إن شاهده إلا وتحدث معه بأسلوب عنيف.

وأشار المتهم إلى أنه تمالك أعصابه ولم يتطاول عليه، ولكن بعد فترة من النقاش تجاوز المجني عليه معه فقام المتهم بضربه وسقط على الأرض ثم قام المجني عليه ليعتدي عليه وما إن شاهد ذلك فقام بضربه بآلة حادة وسقط على الأرض مغشيا عليه وغارقا في دمائه وسحب جثته ووضعها في بدروم العقار وتمكن من الهرب دون مشاهدته حتى ألقي القبض عليه.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من عدد من الأهالى إلى قسم ثانى الزقازيق، بالعثور على جثة مواطن داخل بدروم متفرع من مدخل مسكنه، بدائرة القسم.

وتوجهت قوة من مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة "سلامة م س ش" بالمعاش، وبه إصابات بفروة الرأس، وبسؤال زوجته "ماجدة م أ خ" 64 عاما، اتهمت "ش ال س" 32 عاما، صيدلي، بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات على توصيل الغاز للعقار محل الواقعة.

وحرر المحضر رقم 2669 إداري القسم لسنة 2020، وتم إخطار نيابة قسم ثاني الزقايق، التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة الأحرار، وانتداب الطب الشرعي لشريحها لبيان سبب الوفاة، وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.