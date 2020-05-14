النمسا تقيّم وضع الحدود قبل تخفيف القيود مع ألمانيا وسويسرا

أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا، أن تعاون الشرطة والجيش فى تأمين الحدود مع دول الجوار منذ بداية أزمة جائحة كورونا حقق الكثير من النتائج الإيجابية ووفر الأمن الكامل للبلاد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم، أن وزير الداخلية ووزيرة الدفاع كلوديا تانر تفقدا معا عددا من النقاط الحدودية لتقييم الموقف قبل تطبيق قرارات رفع القيود عن الحدود مع ألمانيا وسويسرا بشكل تدريجي اعتبارا من غدا الجمعة وبشكل كامل فى منتصف يونيو المقبل.

وقال وزير الداخلية كارل نيهامر إن السلطات الأمنية النمساوية تتعاون وتعمل بشكل ممتاز مع بعضها البعض خاصة في الأوقات الصعبة لافتا الى مشاركة جنود الجيش والشرطة معا في المهام المتعلقة بالصحة مثل قياسات درجات الحرارة وكذلك مراقبة الحدود وتفتيش الشاحنات والسيطرة على القطارات.

ونقل البيان عن وزيرة الدفاع كلوديا تانر قولها إن التعاون بين الشرطة والجيش يعمل بشكل مثالي وهو ما يتضح من خلال هذه العملية طويلة الأمد لافتة الى ان الجميع يعمل من أجل أمن الشعب .