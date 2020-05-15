التفتيش على 6906 مصانع لتنفيذ الإجراءات الاحترازية حفاظا على العمال

تابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، على مدى الـ43 يوما الماضية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه جرى التفتيش ومتابعة 6906 مصانع وشركات ومنشآت على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، حيث جرى التفتيش على 577 منشأة في الشرقية، و506 منشآت في سوهاج، و476 منشأة في الجيزة، و461 منشأة في البحيرة، و418 منشأة في دمياط، و408 منشآت في الإسكندرية، و387 منشأة في القاهرة، و347 بالقليوبية، و312 بالمنيا، و295 بالغربية، و291 بكفر الشيخ، وأسيوط 267 ، والدقهلية 263، وجنوب سيناء 256 منشأة، وأسوان 189، والمنوفية 175، وقنا169، والوادي الجديد 168، وبورسعيد 167، والأقصر 145، والإسماعيلية 135، والفيوم 125، ومطروح 123، وبني سويف 101، والبحر الأحمر 85، والسويس 60 منشأة.

كما أظهرت التقارير عمل 2689 منشأة بنظام التناوب بين العاملين بعضهم البعض لتخفيف تجمعات العمال.

وقال الوزير للمسؤولين عن غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بجميع مديريات القوى العاملة: "يجب أن نعمل من أجل التغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضعا استثنائيا، والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة".

وتابع وزير القوى العاملة الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة، منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.