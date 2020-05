رامي إمام عن احتفال "المتحدة" بميلاد الزعيم: تسلم إيديكم

View this post on Instagram

شكرا جزيلا من القلب لجميع صناع هذا العمل الجمييييل جدا و المؤثر جدا جدا شكرا جزيلا الاستاذ تامر مرسي ، الاستاذ يسري الفخراني ، صديقي و حبيبي ايمن بهجت قمر ، المبدع الموهوب محمد كيلاني ، و المتالق المتميز محمود العسيلي و جميع طاقم العمل الفني و التقني ... و شكرا جزيلا المتحدة للخدمات الفنية لهذا الاهداء الرائع... تسلم ايديكم جميعا @tamermursi @mohamedkelanyofficial @esseily #عادل_إمام