رامي إمام عن احتفال "المتحدة" بميلاد الزعيم: تسلم إيديكم

أبدى المخرج رامي إمام، سعادته، لاحتفال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعيد ميلاد الفنان الكبير عادل إمام الـ80، بطرح أغنية خاصة له، بعنوان "عادل إمام الأول".

الأغنية من فكرة يسري الفخراني، وغناء محمد كيلاني، وكلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلي وتوزيع هاني ربيع.

ونشر رامي إمام، الفيديو عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقًا عليه، "شكرًا جزيلًا من القلب لجميع صناع هذا العمل الجميل جدًا والمؤثر جدًا جدًا".

واستطرد "رامي"، قائلًا: "شكرًا جزيلًا الأستاذ تامر مرسي، الأستاذ يسري الفخراني، صديقي وحبيبي أيمن بهجت قمر، المبدع الموهوب محمد كيلاني، والمتألق المتميز محمود العسيلي، وجميع طاقم العمل الفني والتقني وشكرًا جزيلًا المتحدة للخدمات الفنية لهذا الإهداء الرائع تسلم إيديكم جميعا"

يعرض للفنان عادل إمام حاليًا، على قنوات dmc، مسلسل فلانتينو، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.