فض السوق الأسبوعي بمدينة أبوصوير

تفقد المحاسب السيد النخيلي رئيس مركز ومدينة أبوصوير، اليوم، موقع مشروع الصوامع بقرية أبوصوير البلد، للتأكد من التزام العاملين بالمشروع من ارتداء الكمامات الواقية وتنفيذ إجراءات السلامة الصحية، وتابع تنفيذ أعمال رفع القمامة بمدينة أبوصوير بمناطق الإدارة الصحية والتعليمية وعزبة الصفيح، وصيانة الأعمدة الكهربائية بعزبة حمود موسى، وفض السوق الأسبوعي بمدينة أبوصوير.

وقال رئيس مدينة أبوصوير، إنه تفقد مخابز قرية المنايف بمركز أبوصوير، وتأكد من جودة رغيف الخبز وانتظام سير عمل المخابز خلال شهر رمضان حسب المواعيد المتفق عليها، وصيانة الأعمدة الكهربائية وأعمال النظافة بالقرية، كما تأكد من صيانة الأعمدة الكهربائية بعزبة الشجاعي وكشك السبع آبار الغربية، وتنفيذ أعمال رفع القمامة بمناطق شعيب ومجمع مدارس المنايف بقرية السبع آبارالغربية.

وأكد "النخيلي" على تكثيف الحملات في كافة قطاعات المدينة والقرى التابعة لها، وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والقرى للوقاية من كورونا.