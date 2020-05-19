مصدر أمني: سما وحنين ومودة و4 أخريات فى قضية واحدة

كشف مصدر أمني بالإدارة العامة لمباحث الآداب، عن ضبط 4 فتيات في قضية مشاهير "التك توك"، والتي تضم مودة الأدهم وحنين حسام وسما المصري، مشيرًا إلى أنه جاري البحث عن 5 أخريات.

وأوضح المصدر أن القضية بدأت من خلال عمليات الرصد على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من شهرين تقريبًا، حيث بدأ فريق من المباحث بالتنسيق مع مباحث الإنترنت فى جمع الفيديوهات التي تحرض على الفسق والفجور بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و"تك توك"، و"يوتيوب"، ومواقع إباحية أخرى.

وأشار المصدر إلى رصد وتحديد 15 متهمة فى تلك القضايا، ضُبطت 7 منهن، من بينهن مودة الأدهم وسما المصري وحنين و4 فتيات، وجاري البحث عن المتهمات الأخريات.

وأوضح المصدر أن المتهمات أنشأن مواقع بأسماء مختلفة، وتم فتح حسابات بأسمائهن في بنوك لتحويل الأموال التى يحصلن عليها من خلال عرض مشاهد على صفحاتهن بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر، أن القضية حملت رقمًا واحدًا بجنح الساحل، وتحقق فيها النيابة العامة بالقاهرة.

كانت أجهزة الأمن بالادارة العامة لمباحث الآداب قد ألقت القبض على الفنانة سما المصري ومشاهير "تك توك" مودة الأدهم وحنين حسام و4 أخريات، وجاري البحث عن 5 أخريات، لاتهامهن بالتحريض على الفسق والفجور والدعارة.