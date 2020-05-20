إحالة 7 متعدين على أراضي الدولة بالوادي الجديد للنيابة العسكرية

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أنه في إطار خطة الدولة لإحكام السيطرة على أملاك الدولة وعدم استغلال الظروف الحالية للتعدي على الأراضي الزراعية والمباني، نسقت الوحدات المحلية مع مديرية أمن الوادي الجديد في تنفيذ 14 قرار إزالة على أراضي الدولة اسفرت عن ضبط 7 متهمين، وجرى إحالتهم للنيابة العسكرية التي قررت حبسهم 15 وضبط واحضار 7 هاربين.

وقال المحافظ، إنه نظراَ للظروف التي تعيشها البلاد يجري تحويل قضايا التعدي علي أملاك الدولة للمحاكمة العسكرية، مشدداً على سرعة قيام المتعدين بتقنين أوضاعهم، وإنهاء إجراءاتهم لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا أن المحافظة تقدم كافة التيسيرات للراغبين في تقنين أوضاعهم.