خليك في البيت.. قائمة بأفلام عائلية تناسب الاحتفال بعيد الفطر أونلاين

تتزامن احتفالات عيد الفطر هذا العام، لأول مرة مع جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر ودول العالم، الذي تسبب في فرض الالتزام بالمنازل على جميع الشعوب، وعدم الخروج منها، فيما اتخذت الحكومة المصرية، العديد من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، بوقف حركة النقل والمواصلات على مدار إجازة العيد، وحظر حركة المواطنين من الساعة 5 مساءً، حتى الساعة 6 صباح اليوم التالي، كإجراء احترازي ووقائي، لمواجهة الفيروس.

ويمكنك قضاء يوم مميز في المنزل، من خلال بعض الأنشطة المنزلية مثل السهرات الفنية والثقافية الـ"أونلاين"، أو يمكنك تحميل بعض الأفلام الي تناسب احتفالات الأعياد ومشاهدتها على جهازك برفقة أفراد أسرتك، وترصد "الوطن" أبرز هذه الأفلام على النحو التالي:

فيلم Wild Hogs

تدور قصة الفيلم حول مجموعة من راكبي الدراجات النارية الطموحين ضواحي العاصمة بحثًا عن المغامرة، لكنها ستحصل على أكثر مما تتمناه عندما تواجه عصابة مكسيكية جديدة تدعى (ديل فيجوس)، حيث يقدم الفيلم مجموعة كبيرة من المشاهد الطبيعية الخلابة، التي تظهر من خلال رحلة مجموعة الأصدقاء في الغابات والمناطق المفتوحة، ويفضل مشاهدتها عائليًا في عيد الفطر.

فيلم The Lion King

واحد من أفلام الأنيميشن القليلة التي أجمع على حبها الكبار والصغار، ويتناول قصة الشبل "سيمبا" الذي يتعرض للابتزاز والخداع على يد عمه الشرير "سكار" بعد وفاة والده؛ فيقرر الهرب منه، وعيش حياة جديدة مع أصدقائه تيمون وبومبا.

فيلم Little Miss Sunshine

يحكي الفيلم عن أسرة أمريكية متوسطة الحال اجتماعيًا وماديًا، وكل فرد بها يحاول الوصول لهدفه في الحياة التي تعاندهم جميعًا وترفض محاولاتهم ليكونوا أفضل وأقوى.

فيلم Little Miss Sunshine يعد فيلم أسري جميل تتجمع حوله الأسرة في إجازة العيد للاستمتاع به.

فيلم Home Alone

يناسب الفيلم الكلاسيكي Home Alone جميع مناسبات الأعياد، إذ يتناول قصة عائلة تخطط لقضاء عطلة أعيادهم في باريس، إلا أنهم ينسون الطفل الأصغر في المنزل خلال قيامهم بالرحلة؛ فيجد نفسه في المنزل بمفرده بينما تحاول عصابة اقتحام منزله وسرقة محتوياته.

فيلم The Goonies

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء يجتمعون للبحث عن كنز مفقود من أجل استخدام الأموال في إنقاذ منازلهم وعائلتهم، إلا أن مهمتهم تأخذ منحنى غير متوقع.

فيلم Moana

وهو فيلمًا غنائيًا يناسب المشاهدة العائلية، ويميزه بشكلٍ خاص أغنية Courtesy والأميرة الشجاعة التي تخوض المغامرات بنفسها بدلاً من انتظار الأمير المقدام الذي يمتطي حصانه الأبيض، تقوم (موانا) بامتطاء الأمواج على قاربها لاستكشاف المحيط وإنقاذ وطنها متحدّيةً قوانين قبيلتها التي باتت تخشى الخروج من الجزيرة ويرافقها لاحقًا نصف الإله (ماوي) ويساعدها في إنجاز مهمتها.

فيلم Hugo

يصلح الفيلم للمشاهدة العائلية، إذ يحكي قصة طفل يتيم يعيش مع عمّه ويعمل في تزييت وصيانة ساعة محطة القطار، ولكن بالنسبة لهذا الفتى فهو يعتقد أنّ مهمته الأساسية هي حماية إنسانٍ آلي ومفكّرةٍ تركهُما له والده قبل أن يموت ليبدأ برفقة صديقته مغامرةً لكشف السر وراء الرجل الآلي والمفكّرة.

فيلم Just Go with It

الفيلم يحكى عن طبيب التجميل المعروف بمغامراته النسائية الكثيرة، وحين يقرر أخيرًا الزواج من شابة جميلة يقع في ورطة كبيرة، فكيف سيتزوج وهو يدعي الزواج كذبًا؟ ومن هنا تتصاعد الأحداث حين يقرر الاستعانة بمساعدته في العيادة "كاثرين" لتلعب دور زوجته أمام خطيبته الحسناء.

فيلم Aladdin

يعتبر الفيلم ممتعًا لمشاهدته مع العائلة، وتظهر فيه العديد من المغامرات التي يتوجّب على علاء الدين خوضها للحصول على أميرته الحسناء ياسمين والتي يطمح بالحصول على قلبها رغم كونه مجرد شابٍ فقير.

فيلم Life Of Pi

تدور الأحداث حول الصبي الهندي (بي باتيل) نجل حارس حديقة الحيوان، والذي تقرر أسرته الانتقال إلى كندا، وأثناء السفر عبر المحيط الهادي، تغرق السفينة فيجد نفسه وحيدًا مع ضبع وحمار وحشي ونمر على متن المركب، لتبدأ رحلة القتال من أجل البقاء.