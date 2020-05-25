إسرائيل تعتزم استئناف الرحلات الجوية بحلول منتصف يوليو المقبل

تعتزم إسرائيل، استئناف حركة الرحلات الجوية التجارية بحلول منتصف يوليو المقبل، على أقرب تقدير، وذلك بعد تعليقها بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مدير مطار بن جوريون، شموئيل زكاي، اليوم، القول إنه حتى عندما يتم استئناف الرحلات الجوية سيظل عدد الطائرات المغادرة منخفضا في المستقبل القريب.

وأوضح زكاي،"لوائح التباعد الاجتماعي في المطارات لن تسمح لنا بزيادة الرحلات، إذا كنا سنستمر بهذه الوتيرة فسوف نشاهد بضع عشرات من الرحلات المغادرة من مطار بن جوريون ابتداء من منتصف يوليو وليس قبل ذلك، طالما أنه لا يوجد لقاح ضد فيروسات كورونا ويستمر المرض في التحرك عبر البلدان فلن يكون هناك تغيير كبير".

وذكر مدير مطار بن جوريون، أن سلطة المطارات الإسرائيلية قدمت خطة لكبار المسؤولين في وزارة الصحة تحدد أفضل طريقة لإعادة إطلاق الرحلات الجوية التجارية، مع استمرار انخفاض معدلات الإصابة بكورونا المستجد على مستوى البلاد.

وأشار زكاي إلى أن إسرائيل والعديد من الدول الأخرى ذات معدلات الإصابة المنخفضة بالفيروس والتي تعتبرها إسرائيل "دولا خضراء"، تدرس نموذجا جديدا يسمح بالسفر فيما بينها دون اشتراط فترة عزل إلزامية لمدة 14 يوما للقادمين.

وتابع زكاي قائلا: "يبدو أن كل من يصل من (دولة خضراء)، سواء كان إسرائيليا أو أجنبيا، لن يطلب منه عزل نفسه عند وصوله إلى إسرائيل".

وتشمل قائمة ما يسمى بـ"الدول الخضراء"، عددا من الدول منها اليونان وقبرص وسيشيل والنمسا وسلوفينيا وكرواتيا وصربيا والجبل الأسود وأيسلندا.