في ذكرى ميلاده.. 3 أفلام سينمائية جمعت الساحر بـ السيندريلا (فيديو)

يعد الفنان محمود عبد العزيز واحد من كبار فناني مصر والوطن العربي، استطاع خلال مشواره الفني تجسيد العديد من الأدوار التي تنوعت ما بين الرومانسية والكوميدية والجادة ليطلق عليه لقب "الساحر" لما يمتلكه من موهبة وأداء حقيقي يسحر بها كل من يشاهده.

ولد الفنان محمود عبد العزيز، في مثل هذا اليوم 4 يونيو من عام 1946، وتخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية وكانت بدايته الحقيقية بالدراما التلفزيونية حينما شارك بمسلسل "الدوامة" لينطلق بعد ذلك في مشواره الفني.

قدم محمود عبد العزيز العديد من الأفلام السينمائية الناجحة التي حققت نجاحا كبيرا وتعاون من خلالها مع كبار الفنانين والمخرجين، ومن أبرز الفنانات اللاتي شاركن "الساحر" أفلامه كانت السندريلا سعاد حسني، وتستعرض "الوطن" في ذكرى ميلاد محمود عبد العزيز 3 أفلام سينمائية قدماها سويا.

شفيقة ومتولي

يعد فيلم "شفيقة ومتولي" هو التعاون الأول الذي جمع سعاد حسني بـ محمود عبد العزيز، وعرض الفيلم في عام 1978 من إخراج على بدرخان ومن تأليف شوقي عبد الحكيم وكتب السيناريو والحوار صلاح جاهين.

جسد محمود عبد العزيز خلال أحداث الفيلم شخصية "دياب" والذي أحب "شفيقة" وأقام معها علاقة ليتركها بعد ذلك مما يجعلها تهرب من قريتها.

المتوحشة

في عام 1979 جاء التعاون الثاني بينهما وجسد "عبد العزيز" البطولة أمام سعاد حسني في فيلم المتوحشة والذي كتب له السيناريو الحوار صلاح جاهين وابراهيم الموجي ومن إخراج سمير سيف.

جسد محمود عبد العزيز خلال أحداث الفيلم شخصية الكاتب "أشرف" والذي تحبه فتاة إستعراضية "بهية" والتي جسدت شخصيتها سعاد حسني.

الجوع

بعد مرور 7 سنوات يأتي أخر فيلم سينمائي جمع كل من سعاد حسني ومحمود عبد العزيز عام 1986 وهو فيلم "الجوع" للمخرج علي بدرخان والمقتبس عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ.

وجسد محمود عبد العزيز، خلال أحداث الفيلم شخصية "الفتوة الجبالي" والفيلم تناول إحدى قصص ملحمة الحرافيش.

رحل عن عالمنا الفنان محمود عبد العزيز في 12 نوفمبر عام 2016 عن عمر ناهز 70 عاما بعدما قدما ما يقارب الـ150 عملا فنيا ما بين السينما والدراما التلفزيونية.