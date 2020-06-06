بمشاركة شاكوش.. نيابة الإسماعيلية تحقق مع نجل رجل أعمال أقام حفل زفاف

قرر المستشار وليد جمال المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، توجيه تهمة مخالفة قرار رئيس الوزراء وكسر الحظر لنجل رجل أعمال بالإسماعيلية يدعى "محمد. س. أ"، والذي أقام حفل زفافه بفيلا والده بقرية النورس بدائرة مركز الإسماعيلية.

ووجهت النيابة للمتهم مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وإقامة الحفلات، بإقامة حفل زفاف له داخل قرية النورس بالإسماعيلية، واستدعاء مطربين أثناء فترة الحظر.

وكانت مباحث مركز شرطة الإسماعيلية بإشراف اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، والرائد محمد هشام رئيس مباحث المركز، والنقباء محمد جبر، ومصطفي جميل، وملهم البلتاجي معاوني المباحث، قد قاموا بفض فرح بفيلا رجل الأعمال "س . أ"، بقرية النورس، قام بإحيائه عدد من المطربين الشعبيين منهم شاكوش وعمر كمال وآخرين، وبحضور عدد من نجوم الكرة والمشاهير، وتم عرض المتهم على جهات التحقيق، بإشراف المستشار يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، والتي باشر التحقيقات محمد الطيب رئيس نيابات مركز الإسماعيلية، وأحمد عاشور مدير النيابات.