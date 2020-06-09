لجنة إدارة أزمة كورونا الدائمة تتابع العمل بمستشفى الصدر بالسويس

زار خالد سعداوي السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، واللواء حسن التركي نائب مدير أمن السويس، وفيصل جودة مدير عام مديرية الصحة، وممثلا عن جهاز الأمن الوطني، مستشفى الصدر بالسويس، لمتابعة سير العمل بأقسام العزل، والالتزام بكل القرارات، لحماية المريض والأطباء وهيئة التمريض، ومتابعة توافر كل أنواع الأدوية ومستلزمات وأدوات وملابس الوقاية الخاصة، وتوزيعها على الأطباء وهيئات التمرض بالمستشفى، وتنفيذ الإجراءات الوقائية لجميع العاملين بالمستشفى، لمجابهة الفيروس.

وفي الجولة جرى التأكيد على استمرارعمل أقسام المستشفى، لاستقبال الحالات المرضية العادية، والكشف وصرف العلاج اللازم للمرضى.

كذلك استقبال حالات الإصابة والمشتبه بهم، لإجراء الكشف والتشخيص والعزل، في حالة التأكد من الإصابة بالفيروس.

رافق أعضاء اللجنة، الدكتور حنان رمضان مدير مستشفى الصدر، والأطباء المكلفين بمتابعة حالات العزل، والاشتباه بالمستشفى.