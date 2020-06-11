تفاصيل ضبط سيدة وابنتها بسبب فيديو "ألفاظ خادشة"

كشفت أجهزة الأمن تفاصيل ظهور سيدتين في فيديو تستخدمان إشارات وإيماءات تخدش الحياء العام، بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وتم التحفظ عليهما وإحالتهما للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع فيديو لسيدتين تقومان من خلالها باستخدام إشارات وإيماءات وألفاظاً تخدش الحياء العام.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات من تحديد هويتهما (سيدة وابنتها - مقيمتان بالقاهرة) وضبطهما.

وبمواجهتهما أقرتا بإنشائهما لقناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لإعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوى خادش للحياء العام، بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية والحصول على استفادة وربح مادى، واستدراج عملائهما من خلال التواصل عبر أحد برامج التواصل على الهواتف المحمولة.

وضبط بحوزتهما (3 هواتف محمول "مُحمل عليهما بعض الفيديوهات المخلة والمحادثات النصية المتبادلة مع بعض الأشخاص" - لاب توب - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.