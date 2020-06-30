طلبت دول أن تكون مفاوضات بناء عليه.. أبرز بنود اتفاقية إعلان المبادئ

شهدت جلسة مجلس الأمن التي عقدت حول سد النهضة بطلب من مصر، آراء بعض الدول بضرورة الاعتماد على "إعلان المبادئ"، في المفاوضات بين الدول الثلاث، لما يساهم في عملية التفاوض.

قال مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن، إن إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان؛ يجب الاعتماد عليه في التفاوض الآن؛ تجنبًا لأي أضرار تمس أي دولة، كما شدد مندوب دولة فيتنام على ضرورة استمرار التفاوض بروح تعاونية وفقًا لإعلان المبادئ وتطبيق القانون الدولي.

يتضمن الاتفاق 10 مبادئ أساسية تحفظ الحقوق والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية، وجرى التوقيع عليها من قبل الدول الثلاث، في المفاوضات التي اقيمت في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة مبادئ سد النهضة، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين.

وتضمن الاتفاق عدة مبادئ مهمة خاصة بسد النهضة أبرزها:

مبدأ التعاون، التنمية والتكامل الاقتصادي، التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، التعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، مبدأ بناء الثقة، مبدأ تبادل المعلومات والبيانات، مبدأ أمان السد.

مبدأ احترام السيادة ووحدة أراضي الدولة، ومبدأ الحل السلمي للنزاعات، فضلًا عن إنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون في عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب.

وتضمن الاتفاق آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، من بينها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق، وكلها أدوات نص عليها القانون الدولي لتسوية أية خلافات قد تطرأ حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق.

ويؤكد الاتفاق على عدم المساس بالاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، ولا يتناول حصص المياه أو استخداماتها إنما يقتصر فقط على ملء وتشغيل السد، على أن يعقب اتفاق المبادئ اتفاقات أخرى.