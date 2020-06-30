"العليا لحقوق الإنسان" بالخارجية: 25 ألف موظف تقدموا للعلاج من الإدمان

أعلنت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة سامح شكري وزير الخارجية، وأمانة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، أن جهود الدولة في استراتيجية مواجهة ومحاربة المخدرات والاتجار بها، أسفرت خلال عام 2019، عن 35 ألف كيلو جرام من مخدر الحشيش، و62 ألف كيلو جرام من مخدر البانجو والماريجوانا.

وفي مجال العقاقير الصيدلانية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، تم ضبط 11 ألف قرص مخدر من عقار الترامادول، بمختلف مسمياته، بالإضافة إلى 43 مليون قرص من عقار الكبتاجون، و3 آلاف كيلو جرام من مخدر الهيروين، فيما بلغ إجمالي عدد قضايا الأموال المرتبطة بأنشطة تجارة وتداول المخدرت غير المشروعة 58 قضية، بإجمالي مبلغ 2 مليار و705 مليون جنيه.

وأوضحت اللجنة في تقرير صادر عنها، أنه في إطار تكامل الاستراتيجية القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، وإحداث التوزان بين جهود مكافحة عرض المواد المخدرة، وخفض الطلب عليها، تقوم أجهزة مكافحة المخدرات المصرية، بإعداد وتنفيذ حملات دورية لمكافحة ترويج المخدرات المستحدثة.

كما تمتد تلك الحملات، لتشمل الكشف عن التعاطي والإدمان بين سائقي المركبات، والحافلات المدرسية، ومجابهة انتشار مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، في إطار التنسيق والمشاركة مع وزارات التعليم والصحة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لحماية المجتمع ووقاية وتوعية النشء والشباب، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإدمان والتعاطي، والتعريف بالأثار السلبية ومخاطرها على المجتمع.

وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى أن الحكومة تسعى بكل جهدها إلى الحد من انتشار عقار"الترامادول"، بالنظر إلى أنه مازال يشكل تهديدا خطيرا لأجهزة المكافحة، للزيادة غير المسبوقة في تدفق الشحنات المهربة إلى داخل البلاد، مشيرا إلى أن جهود اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات العدل والصحة والداخلية، أسفرت عن مواجهة التغير السريع والمتلاحق في ظهور أنواع عديدة من المخدرات المستحدثة والحد من انتشارها في سوق الاتجار غير المشروع في المخدرات.

وأوضحت اللجنة، أن مصر تولي اهتمام كبير بمشكلة المخدرات وتحرص على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بشأنها، وتشارك بصفة سنوية في فعاليات المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات العرب، أخرها المنعقد في تونس أكتوبر الماضي.

وتابعت اللجنة، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قام بجهد كبير على مستوى الجامعات والمدارس لمواجهة المخدرات والتوعية بأضرارها الجسيمة، مشيرة إلى أن عدد المكالمات التي تلقاها الخط السان لراغبي العلاج للمتعاطين وأسرهم 81 ألف مكالمة، فيما بلغ التمكين الاقتصادي لمرضى الإدمان 2 مليون و310 ألف جنيه، فيما تقدم 25 ألف موظف من الجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان.