العناني يبحث تسجيل 55 موقعا مصريا بقائمة التراث الإسلامي العالمي

اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار مع الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحثا تعزيز سبل التعاون بين مصر والإيسيسكو في مجال العمل الاثري ومكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، عددا من الموضوعات من بينها استكمال تسجيل المواقع المصرية المسجلة في قائمة التراث العالمي، النهائية (6 مواقع) والتمهيدية (49 موقعا)، على قائمة التراث في العالم الإسلامي، وكذلك دراسة إمكانية تسجيل مبنى المتحف المصري الكبير على قائمة التراث المعماري الحديث بالإيسيسكو.

كما اتفقا على تبادل الخبرات في مجال العمل الأثري وتبادل الاستعانة بخبراء من الجانبين لتنظيم دورات تدريبية في مجالات حفظ وتوثيق وتسجيل وحماية وترميم الآثار، خاصة مع مركز الترميم في المتحف المصري الكبير، بما لديه من إمكانات وخبرات فنية لبناء القدرات ورفع الكفاءة للمرممين في العالم الإسلامي إضافة إلى الدورات الخاصة بآلية إعداد ملفات الترشيح للتسجيل على قائمة التراث في العالم الإسلامي وقائمة التراث العالمي.

ووافق وزير السياحة والآثار على طلب مدير عام المنظمة لعرض الجولات الافتراضية التي أطلقتها الوزارة خلال الشهور الماضية على منصاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، عبر بوابة الإيسيسكو للتراث وبيت الإيسيسكو الرقمي.

وأكد الجانبان، تعزيز التعاون بين الجانبين لمكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، واتفقا على عقد اجتماع افتراضي لمناقشة وضع آليات جديدة لمكافحة هذه الجريمة.

كما اتفقا على تشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم مصر وعدد من الدول الأعضاء والخبراء الدوليين لإعداد تصور عملي في هذا الشأن.

ووجه وزير الآثار، خلال الاجتماع الدعوة إلى المدير العام للإيسيسكو لزيارة مصر، ورحب "المالك" بالدعوة ووعد بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.

حضر اللقاء كل من السفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة العلاقات الخارجية والمنظمات الدولية بوزارة السياحة والآثار ومن الإيسيسكو السيد نجيب الغياتي، مدير مديرية الثقافة والاتصال، والدكتور أسامة النحاس، خبير التراث بالقطاع.