بسبب خلافات مالية.. حبس ربة منزل اختطفت طليقها بمساعدة عاطلين في قليوب

أمرت نيابة مركز قليوب، بإشراف المستشار محمد حته المحامي العام لنيابات جنوب بنها، بحبس ربة منزل وعاملين لقيامهم باختطاف طليق الأولى واحتجازه لإجباره على إنهاء خلافات مالية بينه وبين المتهمة الأولى.

واعترفت المتهمة بوجود خلافات مالية مع المجني عليه فعقدت العزم على اختطافه لإجباره على إنهاء تلك الخلافات مستعينة بباقي المتهمين لتنفيذ مخططها وقيامها باستدراج المجني عليه للشقة محل سكنها بزعم إنهاء ما بينهما من خلافات وعدولها عن مطالبتها له بدفع مبلغ مالي وعقب وصوله لشقتها قام باقي المتهمين باقتياده عنوة واصطحابه بسيارته إلى الشقة محل إقامة أحدهم واحتجازه بها لإجباره على دفع ذلك المبلغ.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت من كشف غموض واقعة اختفاء سائق لمدة 3 أيام بقليوب حيث تبين أن المتغيب تعرض لواقعة اختطاف على يد زوجته السابقة وآخرين حيث جرى احتجازه لإجباره على إنهاء خلافات مالية.

جرى تحرير المجني عليه وضبط مرتكبي الواقعة وزوجته السابقة وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب بلاغا من ربة منزل بغياب زوجها (سائق) منذ ثلاثة أيام عقب خروجه للعمل مستقلا سيارته الملاكي وعدم عودته واتهمت زوجته السابقة باختطافه لسابقة وجود خلافات مالية بينهما.

تشكل فريق بحث وتوصلت تحريات المقدم إسلام مسعد رئيس مباحث مركز قليوب، أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من زوجة المجني عليه السابقة وعاملَين "لهم معلومات جنائية"- عاطلَين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط طليقته وأحد المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررت المتهمة الأولى بوجود خلافات مالية مع المجني عليه فعقدت العزم على اختطافه لإجباره على إنهاء تلك الخلافات.

وأضافت باستعانتها بباقي المتهمين لتنفيذ مخططها وقيامها باستدراج المجني عليه للشقة محل سكنها بزعم إنهاء ما بينهما من خلافات وعدولها عن مطالبتها له بدفع مبلغ مالي، وعقب وصوله لشقتها قام باقي المتهمين باقتياده عنوة واصطحابه بسيارته إلى الشقة محل إقامة أحدهم واحتجازه بها لإجباره على دفع ذلك المبلغ، حيث أمكن تحرير المجني عليه من مكان احتجازه وضبط باقي المتهمين المُكلفين بحراسته.

بمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافات المتهمة الأولى أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من المتهمة المذكورة تم بإرشادهم ضبط سيارة المجني عليه وهاتفه المحمول وحافظة نقوده.