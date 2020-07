بعد إتمامه الـ58 عاما.. 4 أفلام منتظرة لتوم كروز

يتم اليوم توم كروز عامه الـ58، ومازالت تحقق أفلامه أعلى الأرباح، وللنجم الأمريكي صاحب الشعبية الواسعة، عدد من المشروعات السينمائية، التي يحضر لها في الوقت الحالي.

يحضر توم كروز لجزء ثاني من فيلم الشهير Top Gun، من إخراج جوزيف كوسينسكي، وتشارك الممثلة جينيفير كونلي بطولة العمل، ومن المقرر عرضه 23 ديسمبر، وعنوان الجزء الثاني Top Gun: Maverick.

وقدم توم كروز الجزء الأول من Top Gun، عام 1986، وشاركته البطولة وقتها، الممثلة كيلي ماجليس، ونجح الفيلم بشدة وقتها، وتخطت إيراداته 350 مليون دولار، بعد عرضه في دول مختلفة.

جرى الإعلان عن مشاركة توم كروز في فيلم Live Die Repeat and Repeat، الفيلم من بطولة Doug Liman وتشارك إيميلي بلانت بطولة الفيلم، ولم يجري تحديد موعد عرضه.

وعلى الرغم من بدء توم كروز تصوير جزء جديد من سلسلة أفلام المهمة المستحيلة، إلا أن فيروس كورونا، أجبر طاقم العمل على وقف التصوير.

ويحضر توم كروز أيضا لفيلم Luna Park، وأكدت محطة الفضاء الدولية "ناسا"، خطتها للعمل مع الممثل توم كروز وإيلون موسك المدير التنفيذي لشركة "سبيس إكس" المتخصصة في تصميم وتصنيع وإطلاق الصواريخ والمركبات الفضائية، على العمل على إنتاج الفيلم ومن المفترض تصويره في الفضاء الخارجي.

وسيتولى دوج ليمان إخراج الفيلم، وهو الذي شارك توم كروز في أعمال سابقة وهي American made، وEdge of Tomorrow.

وشارك توم كروز في أكثر من 45 عملا فنيا، وترشح لجائزة أوسكار 3 مرات لكنه لم يحصدها ولا مرة، وترشح لـ7 جوائز جولدن جلوب، وحصدها مرتين الأولى عن فيلم Born on the Fourth of July، والثانية عن فيلم Magnolia، كما ترشح لبافتا مرة عام 1989، بالإضافة إلى عدد من الترشيحات الأخرى.

وتعاون خلال مسيرته الفنية، مع كبار المخرجين منهم مارتن سكورسيزي، فرانسيس فورد كوبولا، بول توماس أندرسون وستانلي كوبريك.