لو مخصص لك شقة في مشروع جمصة 1 الاجتماعي.. خطوات استلام وحدتك

تبدأ مديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية يوم 13 يوليو الجاري في تسليم الوحدات السكنية بمشروع جمصة (1) ضمن مشروع إنشاء (3048) وحدة سكنية "مشروع الإسكان الاجتماعى" بمدينة جمصة تنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالي.

ووضعت المديرية التعليمات الواجب على المواطن اتباعها عند الحضور لاستلام وحدته السكنية:-

1- الالتزام بالتواجد عند عمارة رقم (31) بمشروع جمصة (1) الساعة التاسعة صباحا يوم الاستلام.

2- الالتزام بحضور المواطن صاحب الوحدة بشخصه "ممنوع منعا تاما التعامل بكل أنواع التوكيلات "ويكون بمفرده وعدم اصطحاب أى رفقة لعدم التزاحم.

3- التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا (ارتداء الكمامة) والحفاظ على مسافة آمنة بين كل فرد وآخر لا تقل عن مترين.

وحددت المستندات المطلوب إحضارها عند الحضور لاستلام الوحدة السكنية وهي:

أصل عقد الوحدة السكنية وصورة كاملة منه.

أصل بطاقة الرقم القومى وعدد (2) صورة منها على أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية وحديثة الصورة الشخصية.

ونبهت على المواطن المخصص له وحدة سكنية بالمشروع الانتهاء من 3 خطوات قبل الحضور لاستلام وحدته فى الموعد المقرر له وهي:

1- استلام خطابات المرافق (مياه + كهرباء) من المديرية وفق جداول بالمواعيد تم نشرها مسبقا.

2- تسليم المديرية إفادات معتمدة ومختومة بالتعاقد على تركيب عدادات المرافق (مياه + كهرباء) وفق جداول بالمواعيد تم نشرها مسبقا.

3- القيام بمعاينة الوحدة السكنية فى مواعيد تم تبليغها للمواطن مسبقا.