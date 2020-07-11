كان بيرد مراته.. ضبط شخص وزوجته تعديا على زوج ابنتهما بالأسلحة البيضاء

تمكنت المباحث الجنائية بمحافظة الغربية، اليوم، من ضبط مواطن وزوجته، متهمان بالتعدي على زوج ابنته ووالده بالأسلحة البيضاء، أثناء رد الزوج لزوجته لوجود خلافات بينهما. وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بمركز زفتى.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم زفتى بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بدائرة القسم.

كما انتقل ضباط المباحث الجنائية برئاسه الرائد أحمد خيري جعيصه رئيس مباحث مركزي زفتي والسنة، إلى مكان البلاغ بالتنسيق مع المقدم أحمد الصباحي وكيل فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة.

وتبين حال قيام شاب ووالده بالتوجه إلى منزل زوجة الأول لردها لمنزله، تعدى والدها وزوجته عليهما بالضرب بأسلحة بيضاء وألحقا بهما إصابات متفرقة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، جرى ضبط المتهمين ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.