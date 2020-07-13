إزالة 39 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن إزالة 39 حالة تعد بعدد من المراكز وذلك ضمن تنفيذ أعمال الموجه 16 "حق الشعب" لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالدقهلية، وتشمل هذه الحالات، 28 حالة تعديات بالبناء بمساحة 1749 متر مربع، و11 تعد بالزراعة بمساحة 19 سهم، 22 قيراط.

وقال مختار في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن إجمالي ما تم إزالته حتى اليوم بلغ 148 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة منذ بدء أعمال الموجة 16 يوم 8 يوليو الجاري تم التعدي عليها بالبناء، وكذا التعدي عليها بالزراعة، وتشمل 117 حالة تعد بالمباني بمساحة 8120 متر مربع- و31 حالة تعد بالزراعة بمساحة فدانين، 5 قراريط، 11 سهما.

وأضاف أن تلك الأراضي تتبع لولاية الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، وللموارد المائية والري والسكة الحديد والأوقاف والإصلاح الزراعي والطرق وذلك بمراكز ميت غمر وشربين وطلخا والمنصورة وإجا والمنزلة والجمالية ومنية النصر وحى شرق وغرب المنصورة ونبروه ودكرنس، والمطرية وبنى عبيد.

وأكد على أن هناك تنسيق كامل مع اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، وبين مختلف الأجهزة المعنية لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأي تعديات أولاً بأول لاسترداد حق الشعب والدولة في أراضيها.