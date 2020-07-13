برلمانية تونسية: الإخوان لا يملكون سحب الثقة من الحكومة

قالت رئيس الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسى، إن الحزب مستمر في جمع التوقيعات لسحب الثقة من رئيس البرلمان الإخواني راشد الغنوشي.

وأضافت "موسى"، خلال تصريحات عبر "سكايب"، مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أنه ليس من حق الإخوان جمع أي توقيعات ضد التوقيعات التي يحاول البرلمانيون جمعها لسحب الثقة من الغنوشي، باعتبار أن النظام الداخلي واضح، وهو التقدم بعريضة معللة من طرف أعضاء المجلس.

وتابعت: "إذا وصلنا للعدد الكافي لتجميع العريضة، فإنه لن يكون أمامهم إلا الإذعان لهذه التوقيعات والدخول في انتخابات جديدة للبرلمان التونسي، وهذا ما سيؤدي إلى تكوين أغلبية جديدة من القوى المدنية بعيدة عن الإخوان وبلطجتها وسيلقي بظلاله على المشهد من خلال إبعادهم من المشهد الحكومي".

وشددت على أن الإخوان لا يملكون سحب الثقة من الحكومة وتكليف رئيس حكومة جديدة، وليس لها أي سند لاستقالة الرئيس الحالي للحكومة، مشددة على أن الحكومة ستتغير على أيدي القوى المدنية من خلال إبعاد الفساد والعنف.