اليوم غلق باب الترشح لخوض انتخابات "الشيوخ" والقائمة المبدئية غدا

تنتهى فى الثانية من ظهر اليوم المدة المحددة لتلقى طلبات الترشح لمجلس الشيوخ، وتغلق اللجان التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات فى 27 محكمة ابتدائية أبوابها أمام راغبى الترشح، على أن تقوم بإعداد القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولة لإعلانها، غداً الأحد، حيث بلغ عدد المرشحين حتى مساء الخميس الماضى 682 مرشحاً بنظام الفردى أو القائمة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، لـ«الوطن»، إنه «سيبدأ اعتباراً من الغد وحتى 21 يوليو الحالى إعلان كشوف أسماء المرشحين ورموزهم، والطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى، على أن تفصل المحكمة فى الطعون خلال 3 أيام من 22 وحتى 24 يوليو، ويعقبها مباشرة إعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء فترة الدعاية الانتخابية يوم 26 يوليو، على أن يكون آخر موعد للتنازل عن الترشح 28 يوليو».

وأضاف «لاشين» أن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون، وتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة بخصوص استبعاد أو قبول المترشحين. وفى سياق متصل، شكلت الهيئة الوطنية لجان متابعة الدعاية الانتخابية بكل محافظة، لرصد المخالفات، من خلال رصد الوقائع المخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية فى نطاق كل محافظة، وستعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصداً لما تكتشفه من مخالفات تخطر بها الهيئة فور إعدادها.

وحددت الهيئة أبرز محظورات الدعاية، وهى التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامها، أو استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.