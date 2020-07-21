الغزولي: الأمن القومي المصري خط أحمر ولا تهاون في حمايته

قال إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الشباب، وعضو المكتب السياسي للحزب، إن القرار الجماعي للبرلمان بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، من أجل الدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية يعد قرارا تاريخيا ونتيجة طبيعة للظروف التي تمر بها منطقتنا واستجابة فورية للزعماء القبائل والبرلمان الليبي المنتخب.

جاء ذلك في تصريحات له مؤكدًا على أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن أمنها القومي وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها ضد أي خطر أو تهديد، مشيرا إلى أن هذا القرار التاريخي للبرلمان مهد للقوات المسلحة الباسلة تنفيذ واجباتها الدستورية المنوط القيام بها وأتاح لها تحديد زمان ومكان الرد ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية في ليبيا، خاصة في ظل الإصرار التركي المتغطرس على احتلال ليبيا، مشيرا إلى أن الشعب المصري يدرك تحديات المرحلة ويقف خلف القيادة السياسية صفا واحد.

وأوضح، أن المطالب الشعبية والرسمية الليبية قد لاقت كل الاحترام والتقدير من القيادة السياسية والشعب المصري، مضايفا أن مصر دولة تدعم الجيوش العربية ومؤسسات الدول ودائما تعمل جاهده لمنع إسقاط الدول، وهو الأمر الذي ظهر جليا في إشارة الرئيس السيسي في هذا الشأن من خلال تأكيد سيادته على أن مصر ستعمل على بناء جيش ليبي قوي وستكون داعمة له لأننا في مصر لدينا جيش رشيد.

ولفت الغزولي إلى أن مصر اليوم هي محط أنظار العالم والكل يدرك قيمتها وقدرتها وأنها تملك جميع الخيارات لتغيير الواقع على الأرض، مشددًا على أن مساندة الدولة اليوم هي فرض على كل مصري يعيش داخل البلاد أو خارجها، مؤكدا على أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا تهاون مع من سول له خياله المريض أن يتجاوزه.

وشدد الغزولي على أن القوات المسلحة المصرية بشرفها العسكري تظل دائما وأبدا وعلى مر التاريخ الحصن والسند الدائم لجموع المصريين، متابعًا: "لدينا ثقة كبيرة في قدرة الرئيس السيسي على حل الأزمة الليبية بالشكل الذي يرضاه الليبيون أنفسهم وبما يحمي استقرارها ويستعيد أمنها".

ونوه مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الشباب، أن المتربصين بأمن مصر القومي يجب أن يعيدوا حساباتهم مرة أخرى، فالجيش المصري قادر على حسم الأمور بالشكل الذي يرضاه وسريعا.