كيف تستفيد من مبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك المحلي؟

قالت الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّها بصدد إطلاق مبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم الصناعة الوطنية التي تهدف إلى تغيير أنماط الاستهلاك، إذ تنعكس هذه المبادرة إلى تحفيز المواطن المصري على زيادة قوته الشرائية وبالتالي تحسين جودة الحياة.

أهداف المبادرة

- توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين أثناء فترة المبادرة.

- زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية.

- تحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

- تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج.

وقال الدكتور محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، في حديثه لـ"الوطن"، إنّ هذه المبادرة يشارك بها 6 غرف توفر جميع السلع التي تمسّ المستهلك، وتعد غرفة الصناعة إحدى هذه الغرف المشاركة.

إذ أنّ من ضمن المنتجات التي تشملها المبادرة هي جميع السلع المعمرة وغير المعمرة من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية الكبيرة والخفيفة وأدوات المائدة والأدوات الصحية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، ومنتجات التشطيب والمفروشات.

وكانت وزارة التخطيط قالت إنّه تقدم هذه السلع بخصم 20% من قِبل المنتجين والمُصنعين وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى خصم 10% من الخزانة العامة الدولة المصرية، وإتاحة أنظمة تقسيط بنسب فائدة مخفضة من خلال عدد من البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، ويستفيد من هذه المبادرة حاملو البطاقات التموينية.

المستفيدون من مبادرة تحفيز الاستهلاك

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية في بيان صادر اليوم، إنّه سيتم منح نسبة خصم لكل المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%، كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة (خصم إضافي) على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 1% إضافية، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط "يشتري حاملو بطاقات السلع التموينية (22 مليون بطاقة) بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم (المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة)".

ويستفيد أيضًا باقي المواطنين (جميع المقيمين- مصريين وغير مصريين) "غير حاملي بطاقات السلع التموينية" مما يقدم من خصومات من المصنعين والسلاسل التجارية بشراء السلعة مخصوم من سعرها (خصم المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع)، إذ أنّ هناك عددًا من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل ستقوم بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة.

وأضاف رئيس غرفة الصناعات الهندسية أنّه يتم الآن مخاطبة الجمعيات العمومية للمهن المشاركة بإرسال أسمائهم والمنتجات المقرر أن يشاركوا بها، وتحديد نسبة التخفيض والخصم، على أن تنطلق المبادرة يوم الأحد المقبل الموافق 26 يوليو الحالي عبر الموقع الإلكتروني الذي أشارت إليه وزيرة التخطيط WWW.MOBADRA.GOV.EG.