4 ملايين لهم حق التصويت في انتخابات "الشيوخ" بالإسكندرية

قال المستشار محمد المشد، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية، إنه جرى بدء تجهيز 727 لجنة فرعية بمختلف أحياء المحافظة، تمهيدا لعملية الاقتراع المقرر لها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأضاف "المشد" لـ"الوطن"، أن عدد من لهم حق التصويت بمحافظة الإسكندرية، يقدر بـ 4 ملايين و51 ألفا و709 ناخبين.

وأوضح أن اللجان الفرعية موزعة على 395 مقرا انتخابيا، "مدرسة"، بـ 18 قسم شرطة في الإسكندرية، لافتا إلى أن كل لجنة فرعية يشرف عليها قاض بواقع 727 قاضيا، يعاون كل منهم 5 إداريين من موظفي الجهات الحكومية مثل" المحاكم، النيابات، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، الشباب والرياضة، المحافظة، التربية والتعليم".

وأشار إلى أن اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، ومقرها استاد الإسكندرية الرياضي، تضم 25 مستشارا، فضلا عن تشكيل لجنة لحفظ واستلام الأوراق عقب انتهاء عملية التصويت تتكون من 38 عضوا.

ولفت إلى أن الانتخابات يتنافس فيها 67 مرشحا فرديا على 7 مقاعد عن الإسكندرية، وقائمة واحدة هي "القائمة الوطنية من أجل مصر" عن قطاع غرب الدلتا الذي يضم محافظات الإسكندرية "7 مقاعد" والبحيرة "7 مقاعد" ومطروح "مقعد واحد".

وأكد أن هناك إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء الانتخابات منها منع دخول الناخب اللجنة دون ارتداء كمامة، وترك مسافات بين الناخبين وبعضهم لا تقل عن متر، والتأكد من تهوية اللجان وتعقيمها بالكامل على مدار اليوم.