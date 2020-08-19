ضبط سيدة تعرض ابنتها لراغبي المتعة الحرام: الليلة بألف والشهر بـ70

تواصل الجهات الأمنية والقضائية التحقيق مع سيدة وابنتها، بعد إلقاء القبض عليهما بتهمة ممارسة الرذيلة، واستقطاب راغبي المتعة الحرام من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.

وتبين أن المتهمة مقيمة بمحافظة الفيوم، وتمكنت القوات من ضبطهما وجرى التحفظ عليهما، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق، وحرزت صور عارية ومقاطع مخلة، للمتهمة وابنتها.

وتبين أن الأم تعرض ابنتها على راغبي المتعة بعقود زواج عرفي لمدة يوم بمبلغ 1000 جنيه، أو عقد زواج عرفي لمدة شهر مقابل حصولها على 70 ألف جنيه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط إحدى السيدات، مقيمة بالفيوم، لها معلومات جنائية وبصحبتها ابنتها، لعرضها الأخيرة لراغبي الأعمال المنافية للآداب عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وضبطت بحوزتها (هاتف محمول) يحتوي على العديد من الرسائل والصور العارية ومقاطع الفيديو المخلة، التي تؤكد ضلوعها في ارتكاب تلك الجرائم.