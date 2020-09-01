انطلاق "التنسيق 2" بحد أدنى 77.40% "علمي" و67.80% "أدبي"

تنطلق اليوم المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ«العلمى»، بعدد 194 ألفاً و448 طالباً، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ«الأدبى» بعدد 60 ألفاً و64 طالباً بإجمالى 254 ألفاً و512 طالباً للمرحلة.

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات المتعلقة بتنسيق المرحلة الثانية، لافتاً إلى أن معامل الكليات المعدة لتسجيل الرغبات على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب والطلاب الوافدين للتقدم لكليات وبرامج الجامعة، وسيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التى تم تطبيقها فى المرحلة الأولى.

وأضاف «نجم»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيُمنع دخول أى طالب إلى معامل التنسيق المختلفة دون ارتداء كمامة، للمحافظة على الطلاب ومرافقيهم من الإصابة بأى مرض، ولمواجهة فيروس كورونا، منوهاً بأن الجامعة قامت بتوفير 6 معامل داخل وخارج الحرم الجامعى، هى «المعمل المركزى بالحرم الجامعى بعين حلوان، ومعمل كلية الهندسة بحلوان، والهندسة بالمطرية»، وسيتم بعد انتهاء اختبارات القدرات استقبال الطلاب فى معامل كليات التربية الموسيقية والفنون الجميلة والتربية الرياضية بنين بالهرم.