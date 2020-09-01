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"كنوز القاهرة الإسلامية المصورة" بمكتبة القاهرة الكبرى الأحد

كتب:

إلهام زيدان
02:45 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
مكتبة القاهرة الكبرى

مكتبة القاهرة الكبرى

تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، ندوة بعنوان "كنوز القاهرة الإسلامية المصورة"، في السادسة من مساء يوم الأحد 6 سبتمبر الجاري، بمقر المكتبة بالزمالك.

يتحدث فيها الفنان المصور جلال المسري، عضو الاتحاد الدولى للتصوير FIAP، ومحمد خليل، مدير آثار شارع المعز، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

مع اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية، وتقام الندوة في الهواء الطلق على ضفاف النيل بتراس المكتبة.

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