وزيرة العدل اللبنانية تطلب من النائب العام تحقيقا فوريا في حريق المرفأ

طلبت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إجراء تحقيق فوري في حريق مرفأ بيروت، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء اللبنانية.

وقالت كلود، في بيان صحفي: "يجب إجراء تحقيق فوري ومعمق نظراً لدقة الموضوع وخطورته، والمتابعة المباشرة والانتقال الى المرفأ لإجراء ما يلزم لجلاء واقع الحال تمهيدا لترتيب المسؤوليات وإجراء الملاحقات اللازمة".

كانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت، على صفحتها عبر "تويتر"، اندلاع حريق في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، وبدأت عمليات إطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في إخماده.