وزير الإعلام الأردني: ماس كهربائي وراء انفجار مستودع الذخائر

هز انفجار قوي مستودع للذخائر في مدينة الزرقاء شرقي الأردن في ساعة مبكرة، اليوم، وقالت السلطات إن الانفجار الذي تسبب في اشتعال النيران في المكان، لم يتسبب بوقوع أي إصابات بشرية.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، "إن انفجارا وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة يقع شرق مدينة الزرقاء".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن العضايلة قوله، إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن ماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان، وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات".

وأضاف: "وفقًا للقيادة العامة للجيش الأردني، فإنه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه لم تقع أي إصابات نتيجة الانفجار، والذي وقع في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك بمدينة الزرقاء.

وأضاءت ألسنة اللهب الضخمة ليل الصحراء، وأمكن رؤيتها من مسافة بعيدة بلغت حد العاصمة عمان الواقعة على بعد 35 كيلومتر باتجاه الجنوب الغربي.

وقالت نبيلة عيسى، وهي ربة بيت وأم لخمسة أطفال وتقيم في مدينة الزرقاء: "شعرنا وكأن زلزالا وقع، حيث ارتجت النوافذ وتطاير الزجاج وبدأ أولادي يصرخون"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وبحسب الوكالة، أغلقت قوات الأمن الزرقاء الصناعية الواسعة التي يقطنها 1.5 مليون نسمة، ومنعت السيارات من دخولها أو الخروج منها.