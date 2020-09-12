ضبط 29 متهما و3 آلاف مخالفة في حملات أمنية بالجيزة

ضبطت الأجهزة الأمنية في الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، 29 متهما في حملات أمنية استهدفت متهمين بالإتجار في المواد المخدرة، والهاربين من أحكام قضائية في نطاق المحافظة.

كما ضبطت القوات تحت قيادة اللواء محمد عامر مدير مرور الجيزة، والعميد عادل هندي رئيس مباحث مرور الجيزة، والعقيد وائل مختار معاون مباحث المرور،3 آلاف مخالفة مرورية في حملات بالمحافظة، وجرى التحفظ على المخالفين، وأُخطرت النيابات المختصة التي باشرت التحقيق.