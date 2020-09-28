تايمز: واشنطن ستعاقب أردوغان بنقل قاعدتها الجوية من إنجرليك إلى كريت

أعلنت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن واشنطن تخطط لنقل وسائلها الحربية من قاعدة إنجرليك في تركيا إلى جزيرة كريت اليونانية، لمعاقبة الرئيس التركي، رحب طيب أردوغان، على تصرفاته.

وكشفت الصحيفة البريطانية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيدرس، خلال زيارته الرسمية إلى اليونان، هذا الأسبوع، مقترحات تخص نقل "الوسائل الحربية الحيوية من قاعدة إنجرليك إلى كريت، في إطار سياسة واشنطن الجديدة الرامية إلى تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في شرق المتوسط.

وذكرت الصحيفة، أن مراقبين كثيرين رأوا في زيارة بومبيو إشارة إلى أن "صبر واشنطن إزاء تصرفات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قريب من النفاد".

ولفت كاتب المقالة في "تايمز" إلى أن أردوغان يسمح لنفسه أكثر فأكثر بخطابات معادية للغرب، كما أنه اشترى في العام الماضي، منظومات "إس-400" الروسية المضادة للجو، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وسائر حلفاء أنقرة في الناتو.

ونقلت الصحيفة عن المحلل العسكري اليوناني، أثاناسيوس دروغوس، قوله إنه ليس واضحا الآن هل سيكون بإمكان واشنطن نقل كل وسائلها من قاعدة إنجرليك، بما فيها أسلحتها النووية، لكن "مجرد قيام بومبيو بزيارة إلى اليونان كإشارة إلى أن الولايات المتحدة تبحث عن خيارات بديلة بنشاط كبير، يمثل مصدر صداع لأردوغان".

وفي مايو الماضي، أعلن رون جونسون، رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الأوروبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية نقل أسلحتها ومعداتها من قاعدة إنجرليك التي طالما لعبت الدور المحوري في ضمان المصالح الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط، إلى خور سودا في جزيرة كريت.

وأشار دروغوس أيضا إلى أهمية اللحظة التي ينتقل فيها بومبيو إلى اليونان، "نظرا لخطط روسيا والصين الواضحة أكثر فأكثر لتعزيز نفوذهما في شرق المتوسط، وكذلك نجاحات تركيا في ليبيا وأنشطتها غير الشرعية الخاصة باستخراج موارد في المنطقة"، الأمر الذي سيعطي لقاعدة القوات البحرية الأمريكية في خور سودا "دورا أكثر أهمية استراتيجيا".