سياسي كويتي: كنا قبلة للمتخاصمين وناشري سلام.. وسنكون منارة اقتصادية

قال المحلل والأكاديمي الكويتي الدكتور فايد العجمي، إن الكويت لها سجل حافل من الإنجازات منذ ظهور فجر الديمقراطية الكويتي، فكويت الخير والعطاء، ستستمر لتقديم الواجب الإنساني، الذي قامت عليه الدولة منذ تأسيسها، كما أن الأمير الحالي نواف الأحمد جابر الصباح، سيسير على خطى أمير الإنسانية الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

وأضاف "العجمي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع على فضائية extra new"، أن مسيرة الكويت في دعم الدول وتقديم المساعدات مستمرة، فسياسة الأمير الحالي امتداد على نفس نهج الأمير الراحل في العطاء، مؤكدا تفاؤل الشعب الكويتي، برؤية الأمير الجديد، الذي سيعمل على إبراز فجر جديد من الديمقراطية الكويتية.

وأشار المحلل والأكاديمي الكويتي، إلى أن دولة الكويت قبلة للمتخاصمين وناشرة السلام في المنطقة، وستظل حريصة على حل المشكلات بين الدول لتقريب وجهات النظر، كما تمارس في أزمة قطر الأخيرة مع باقي دول الخليج العربي، بسبب دعم قطر للإرهاب، وتطرق إلى أن الكويت ستعمل على تنويع الاقتصاد في الفترة المقبلة، دون الاعتماد التام على البترول كمصدر أول للدخل في الدولة.

وألمح العجمي، إلى أن الأمير الجديد يستعد لتحويل الكويت لتكون منارة للاقتصاد، لتحقيق نقلة اقتصادية كبيرة، كما تمنى الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بن جابر الصباح الحاكم الخامس عشر للكويت.