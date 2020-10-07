"الأصوات الذهبية" ومركز إبداع الطفل يحتفلان بانتصارات أكتوبر غدا

يقدم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء غدا الخميس 8 أكتوبر، أمسية شهرية جديدة للأصوات الغنائية الشابة الفائزين بمسابقة (الأصوات الذهبية) الذي ينظمها صندوق التنمية سنويا دعماً للمواهب الجديدة بمناسبة الاحتفال بالذكري 47 لنصر أكتوبر المجيد.

ومن المنتظر أن يغني خلال الحفل محمد طارق، بتول العبد ومحمد زين، مجموعة متميزة من الأغاني الوطنية وأغاني الزمن الجميل، منها "بلادي – أهو ده اللي صار وحلي ضفايرك"، كما يقدم المايسترو الفنان دكتور مدحت عبد السميع عزفاً منفرداً على الكمان لبعض المقطوعات الموسيقية.

كما يقيم مركز إبداع الطفل "ببيت العيني" خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثانية عشر ظهر غدا الخميس 8 أكتوبر، حفلا فنيا لفريق كورال المركز، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

ويتضمن الحفل مجموعة من الأغاني الوطنية التي ارتبطت بذكرى نصر أكتوبر، منها: وطني حبيبي، سينا رجعت كاملة لينا، يا بلادي، وغيرها من الأغنيات، الحفل تحت إشراف الفنانة إيمان سليمان.

كان قطاع صندوق التنمية الثقافية أقام حفلات الموسم الصيفي في شهر يوليو الماضي، وجاءت أولى الحفلات لـ ثنائي العود "غسان اليوسف ودينا عبدالحميد" بحديقة قصر المانسترلي بالمنيل، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للحضور.

وتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر المؤلفات التراثية لكبار الملحنين مثل: "محمد عبدالوهاب، سيد مكاوي، فيروز"، إضافة إلى مجموعة من مؤلفات دينا "لونجا دينا – سماعي نهاوند" ومؤلفات غسان "أه – رفيقة الحلم"، ويختتما الحفل بتقديم العزف الثنائي على عود واحد بمقطوعة "لونجا رياض" للموسيقار رياض السنباطي ومجموعة تنويعات لأشهر ألحان الموسيقار فريد الأطرش.

وكان اشتهر الثنائي بالعزف بتقنية "أصبع ووتر"، وهي طريقة العزف بأصابع شخص على رقبة العود والشخص الأخر يقوم بضرب الأوتار بالريشة على نفس العود.