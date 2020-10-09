أبرز المعلومات عن كمال إمام أستاذ الشريعة الذي نعته المؤسسات الدينية

نعت المؤسسات الدينية الدكتور محمد كمال إمام، رئيس قسم الشريعة الإسلامية السابق بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، والذي وافته المنية مساء أمس الخميس عن عمر ناهز 74 عامًا.

وقالت المشيخة في بيان لها، نعى الأزهر الشريف وإمامه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، العالم الجليل الدكتور محمد كمال إمام، رئيس قسم الشريعة الإسلامية السابق بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، والذي وافته المنية مساء الخميس عن عمر ناهز 74 عامًا، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره.

وأكد الإمام الأكبر أن العالم الراحل لم يدخر جهدًا في خدمة الإسلام والمسلمين، وترك إرثًا كبيرًا في مجال الفقه الإسلامي، موضحا: "فقدنا بموته علمًا من أبرز علماء الشريعة الإسلامية في العصر الحاضر، وستظل كتبه ومؤلفاته - وخاصة في مجال مقاصد الشريعة الإسلامية - مقصدًا لطلاب العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية حول العالم".

وتابع: "أعرب عن حزني وألمي لرحيل العالم الجليل، واتقدم بخالص العزاء لأسرة الراحل وتلامذته ومحبيه، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

ونعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد كمال إمام، وأكد جمعة فى بيان له أن الراحل رحمه الله كان قامة علمية وفكرية كبيرة إلى جانب دماثة الخلق وسعة الصدر وعمق الفكر، سائلا الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، ونعاه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

وولد الدكتور محمد كمال الدين إمام عام 1946 في مدينة إسنا، وحصل على ليسانس في الحقوق دور يناير 1969 - جامعة الإسكندرية، ودبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية 1973 بتقدير جيد - جامعة الإسكندرية، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام 1976 بتقدير مقبول - جامعة عين شمس، والدكتوراة في الحقوق 1982 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف - جامعة الإسكندرية.

وشغل الراحل منصب رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والرئيس السابق لقسم الشريعة بجامعة المنيا، وعمل أستاذًا مشاركًا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض على مدى عامين وعضو اللجنة القومية للإصلاح التشريعي، وعمل في الإذاعة المصرية إلى أن وصل إلى منصب كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم ومديرًا للتنفيذ بها، وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

ومن مؤلفاته، الوصايا والأوقاف: مقاصد وقواعد، أصول الحسبة في الإسلام: دراسة تأصيلية مقارنة، مقدمة لدراسة الفقه الإسلامي، أصول الفقه الإسلامي، النظرة الإسلامية للإعلام: محاولة منهجية، أحكام الأسرة في الإسلام، تنظير القوة: دراسة في فقه العلاقات الدولة، الإنسان والدولة: دراسة في فقه تنظيم السياسة، الدليل الإرشادي إلى مقاصد الشريعة الإسلامية.