أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 26-10-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:54 ص | الإثنين 26 أكتوبر 2020
أسعار الخضروات اليوم
استمرارًا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، تستعرض أسعار الخضراوات في السوق المصرية، اليوم الاثنين 26 أكتوبر، كالتالي:
خس كابوتشي
تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي بين 3 و7 جنيهات.
الجزر
تراوح سعر كيلوجرام الجزر بين 3 و6 جنيهات.
القرنبيط
وصل سعر متوسط القطعة الواحدة من القرنبيط "2 كيلو" نحو 7 جنيهات.
القلقاس
بلغ سعر كيلوجرام القلقاس نحو 12 جنيهًا.
البامية
بلغ متوسط كيلوجرام البامية 22 جنيهًا.
البصل
بلغ متوسط سعر البصل 6 جنيهات للكيلوجرام.
الطماطم
وصل سعر كيلو الطماطم إلى 6 جنيهات.
الفلفل الألوان
جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ18 جنيهًا.
الخس
وصل سعر الحزمة 3 كيلو إلى نحو 12 جنيهًا.
الزيتون
وصل متوسط سعر الزيتون التفاحي 18 جنيهًا، والزيتون العزيزي 10 جنيهات.
الملوخية
وصل سعر كيلوجرام الملوخية إلى 5 جنيهات.
الكرنب
وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 15 جنيهًا.
الفلفل
جاء سعر كيلوجرام الفلفل الرومي البلدي بـ8 جنيهات.
الكوسة
تراوح متوسط سعر الكيلوجرام الكوسة بين 5 و10 جنيهات.
الخيار
بلغ سعر كيلوجرام الخيار 6 جنيهات.
الباذنجان
تراوح سعر الكيلوجرام من الباذنجان البلدي والرومي بين 4 و6 جنيهات.
الليمون البلدي
وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 6 جنيهات.
البنجر
وصل سعر كيلوجرام البنجر إلى 5 جنيهات.
الثوم
وصل سعر كيلوجرام الثوم إلى 27 جنيهًا.
البطاطس
تراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 1.5 و3 جنيهات.
الفاصوليا
تراوح سعر الكيلوجرام الفاصوليا بين 14 و22 جنيهًا.