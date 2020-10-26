أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 26-10-2020 في مصر

استمرارًا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، تستعرض أسعار الخضراوات في السوق المصرية، اليوم الاثنين 26 أكتوبر، كالتالي:

خس كابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي بين 3 و7 جنيهات.

الجزر

تراوح سعر كيلوجرام الجزر بين 3 و6 جنيهات.

القرنبيط

وصل سعر متوسط القطعة الواحدة من القرنبيط "2 كيلو" نحو 7 جنيهات.

القلقاس

بلغ سعر كيلوجرام القلقاس نحو 12 جنيهًا.

البامية

بلغ متوسط كيلوجرام البامية 22 جنيهًا.

البصل

بلغ متوسط سعر البصل 6 جنيهات للكيلوجرام.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 6 جنيهات.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ18 جنيهًا.

الخس

وصل سعر الحزمة 3 كيلو إلى نحو 12 جنيهًا.

الزيتون

وصل متوسط سعر الزيتون التفاحي 18 جنيهًا، والزيتون العزيزي 10 جنيهات.

الملوخية

وصل سعر كيلوجرام الملوخية إلى 5 جنيهات.

الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 15 جنيهًا.

الفلفل

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الرومي البلدي بـ8 جنيهات.

الكوسة

تراوح متوسط سعر الكيلوجرام الكوسة بين 5 و10 جنيهات.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 6 جنيهات.

الباذنجان

تراوح سعر الكيلوجرام من الباذنجان البلدي والرومي بين 4 و6 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 6 جنيهات.

البنجر

وصل سعر كيلوجرام البنجر إلى 5 جنيهات.

الثوم

وصل سعر كيلوجرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

البطاطس

تراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 1.5 و3 جنيهات.

الفاصوليا

تراوح سعر الكيلوجرام الفاصوليا بين 14 و22 جنيهًا.