حمل ومرض وكسور.. مهرجان الجونة يكشف عن أزمات النجوم

كشف مهرجان الجونة السينمائي، المقامة حاليا دورته الرابعة، العديد من الأخبار الفنية التي لا يعلم بها الجمهور.

فقد كشفت الفنانة أمينة خليل عن إصابتها بمرض فيروس كورونا وشفائها منه، بحسب ما صرحت به عبر برنامج "insider بالعربي".

وقالت "أمينة"، خلال استضافتها في البرنامج خلال تواجدها بمهرجان الجونة "أنا أصبت بكورونا والحمدلله تم شفائي منها، التجربة صعبة ولم تكن لطيفة أبدا ولكنها عدت".

وأكدت الفنانة عدم تواجد خطيبها عمر طه معها في الجونة، قائلة "لا ننشر صور تجمعنا عبر إنستجرام، حياتي الخاصة ملك لي ولا أحب أن أنشرها بشكل مستمر، وعمر لم يحضر مع المهرجان لأنه ليس مجاله".

ومن جانبه فاجأ الفنان اللبناني نيقولا معوض، جمهوره بإعلان إصابته وشفائه بكورونا.

كما فاجأت الفنانة هبه السيسي، الجميع خلال إطلالتها في المهرجان، بعد حملها دون الإعلان عن ذلك بوقت سابق.

كما ظهر أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين، بيد مكسورة، خلال المهرجان، بعد أقل من شهر من حفل زفافه.

وعلى جانب آخر، شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عرض فيلم قصير بتعليق صوتي للفنان ماجد الكدواني، استعرض الأزمات التي تعرضت لها السينما بشكل عام على مدار تاريخها، وهذا العام بشكل خاص حيث انتشار جائحة كورونا وتوقف تصوير وعرض بعض الأفلام.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم أحمد السقا، وتامر حسني، ومحمد هنيدي، ويسرا، ومحمد رمضان، وخالد الصاوي، وأصالة، وإلهام شاهين، ونيللي كريم، وخالد النبوي، ولبلبة، وأحمد داود، وروجينا، وأشرف زكي، وجومانا مراد، ومحمد جمعة، وسلوى خطاب، وريهام عبدالغفور، وهالة صدقي، وسلوي خطاب، وجميلة عوض، ونجلاء بدر.

وضمت قائمة الحضور أيضًا ياسمين صبري، وأمينة خليل، وميريهان حسين، وغادة عادل، ودينا الشربيني، ولقاء الخميسي، وعمرو سعد، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ونضال الشافعي، ووفاء عامر، ومريم حسن، ورزان مغربي، ومحيي إسماعيل، وبسمة، وأحمد رزق، ومي سليم، وهبة مجدي، وريم مصطفى، وإنجي المقدم، وآيتن عامر، وسمير صبري، وهاني رمزي، وصبري فواز، وأروى جودة، وكريم قاسم، وأحمد حاتم، ومحمد فراج، ونيقولا معوض، وأصيل عمران، واستيفاني صليبا.