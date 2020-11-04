مشاركون بصالون جمال الدين الثقافي: لا نتوقع تحول الشمس يوما لثقبٍ أسود

انطلق الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، رقم 38، مساء أمس، عبر الفيديو كونفرانس بعنوان "الإنسان والكون والثقوب السوداء".

وتحدث في الصالون الثقافي، الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عارضًا الدور المهم الذي لعبته المراصد المصرية منذ القرن 19 في تقدم المعرفة بعالم الفضاء، وذلك بالتعاون مع المراصد الأخرى في العالم، مبينًا أنَّها تتعاون الآن مع كل جهات الدولة مثل وزارات الري والزراعة والبترول والكهرباء ودار الإفتاء.

وخلال الصالون الثقافي، أوضح الدكتور عمرو الزنط رئيس مركز الفيزياء النظرية بالجامعة البريطانية، أنَّ تاريخ الكون يعود لنحو 14 مليار سنة، مبينًا أنَّه آخذ في التمدد منذ ذلك الحين، لافتًا إلى أنَّ "نجمنا الشمس ليس سوى واحد من مليارات النجوم في مجرة درب التبانة، التي هي بدورها واحدة من مليارات المجرات في الكون".

اهتمام عالمي متزايد بالفضاء بدليل زيادة عدد علماء الفضاء الفائزين بجائزة نوبل

وبيّن "الزنط"، أنَّه لا يتوقع أن تتحول الشمس يومًا إلى ثقب أسود لصغر حجمها، وأنَّ أقرب ثقب أسود تمّ رصده مؤخرًا وتصويره قادر على ابتلاع ملايين النجوم من حجم الشمس، وأنَّ العلماء يسعون لمعرفة طبيعة تلك الثقوب وما تحتويه من مواد.

وأشار رئيس مركز الفيزياء النظرية بالجامعة البريطانية، في معرض حديثه، إلى أنَّ هناك اهتمام عالمي متزايد بالفضاء بدليل الزيادة الملحوظة في عدد علماء الفضاء الذين يمنحون جائزة نوبل، بما في ذلك جائزة العام الحالي في الفيزياء.

ويضم صالون جمال الدين الثقافي، نخبة من الوزراء والمسؤولين والمثقفين وأساتذة الجامعات والخبراء في مجال العمل العام، وقد تناول في حلقاته الماضية موضوعات أدبية واجتماعية تثير اهتمام المشاركين مثل التعليم والبحث العلمي والصحة والإسكان والصحافة والإعلام والتغييرات المناخية وسلوك المصريين والثروة الرقمية وسلامة المواطنين في وسائل النقل وإعلاء دولة القانون والحفاظ على حقوق مصر في نهر النيل وكيفية تفكيك الفكر الإرهابي وعلاقة العرب بالغرب والمشكلة السكانية وعلاقتها بالتنمية وطريق الحرير والدروس المستفادة من حرب أكتوبر ومستقبل الاستثمار في السوق العقاري المصري وأيضا حلقة نقاشية حول طب رعاية المسنين ودور ثورة 1919 في بلورة الوطنية المصرية.

كما ناقش الصالون أيضًا، على مدار حلقاته، تأثير سياسات الرئيس الأمريكي على منطقة الشرق الأوسط وقوة مصر الناعمة ومصر 2050، وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد، وأيضًا على الجهاز الإداري، وعن مستقبل العمل والتعليم عن بعد عقب انتهاء أزمة كورونا ،وتداعيات الفيروس على الاقتصاد، وأخيرًا حلقة عن "نصر أكتوبر.. بطولات وذكريات"، و"مستقبل اللغة العربية إلى أين؟".