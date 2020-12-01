سول وواشنطن تعقدان أول محادثات بشأن تكاليف الدفاع في أعقاب الانتخابات

أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأنّها عقدت مع الولايات المتحدة محادثات بشأن تقاسم تكاليف الدفاع لأول مرة منذ الانتخابات الأمريكية الرئاسية، التي جرت مطلع الشهر الماضي؛ مشيرة إلى أنّ البلدين أكدا مبدأهما في السعي للتوصل إلى اتفاق عادل ومقبول للطرفين.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، عبر موقعها الإلكتروني، أنّ كبير مفوضي كوريا الجنوبية جونج أون-بو ونظيرته الأمريكية دونا ويلتون، اتفقا خلال محادثات افتراضية جرت أمس الإثنين، على العمل عن كثب للتوصل بسرعة إلى اتفاق عادل ومقبول للطرفين.

وظلت المحادثات بشأن تقاسم تكاليف مرابطة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية التي يبلغ قوامها نحو 28,500 جندي متوقفة، وسط دعوة واشنطن لزيادة كبيرة في حصة سول، فيما عرضت كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 13% كحد أقصى.

وانعقدت المحادثات المباشرة الأخيرة بين جونج ونظيره الأمريكي السابق جيمس ديهارت في لوس أنجلوس في مارس، وجرى تعيين ويلتون خلفا لديهارت في يوليو.