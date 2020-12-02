مصادر: لا مساس بالمساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر في ولاية "بايدن"

استبعدت مصادر حكومية، أن يتأثر ملف المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر، في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة بولاية الرئيس المنتخب جو بايدن.

كان الكونجرس الأمريكي خصص منحاً اقتصادية لمصر خلال 2020 بمبلغ 125 مليون دولار، معرباً عن دعمه للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، وسبق أن تراجعت المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر طوال سنوات، حيث بلغت 112 مليون دولار عام 2019، من 688 مليوناً في عام 2009.

وقالت مصادر لـ"الوطن"، إن التعاون جارٍ بشكل وثيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تبحث حالياً مع وزارة التعاون الدولي لإقرار استراتيجية التعاون للفترة من 2021-2025 مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث سبق عقد جولة مباحثات مع ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، ومديري الأقسام الفنية بالوكالة الأمريكية، لوضع الإطار العام للاستراتيجية، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها "الوطن".

وتسجل محفظة التعاون الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نحو 814.6 مليون دولار في العديد من القطاعات التنموية، منها التنمية الزراعية والريفية وتحلية المياه.

وخلال عام 2020، قامت وزارة التعاون الدولي بالتوقيع على 7 اتفاقيات ثنائية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لضخ منح جديدة بقيمة إجمالية 112 مليون دولار في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية، لدعم قطاعات الصحة، والتعليم الأساسي، والعالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والحوكمة، والتجارة والاستثمار، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المصريةالمعنية.

ووفرت الوكالة الأمريكية منحاً إضافية بقيمة تصل إلى 90 مليون جنيه لدعم جهود الحكومة المصرية للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، من خلال دعم أنشطة جمعية الهلال الأحمر المصرية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وتوفير القروض الصغيرة للمرأة المعيلة والسيدات المعرضات للخطر اللائي تضررن من أثر فيروس كوفيد-19، ودعم المنظمات غير الحكومية للتوعية بخطر الفيروس وأهمية الممارسات الصحية السليمة، وتقديم دعم طويل المدى للمجموعات التي تأثرت من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى توريد 250 جهاز تنفس صناعي أمريكي الصنع، كمساهمة عينية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر، تقدر بقيمة حوالي 8 مليون دولار.

وخلال العام الجاري، استقبلت وزيرة التعاون الدولي، جون بارسا، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في أول زيارة خارجية له لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تفقد بعض المشروعات التنموية، وبحث الاستراتيجية الجديدة للتعاون مع مصر.

وتعد المعونة الأمريكية لمصر هي مبلغ ثابت سنوياً تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978، وتتضمن شقاً عسكرياً وآخر اقتصادياً على شكل منح وتمويلات لمشروعات تنموية.

وفي فبراير الماضي، عقدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عدة لقاءات متنوعة مع نواب بالكونجرس الأمريكى، خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن"، حيث التقت بكل من، النائب الجمهوري جيف فورتنبيري، والنائب الجمهورى داتش روبرسبرجر، الرئيسان المشاركان لمجموعة أصدقاء مصر في مجلس النواب الأمريكى، والنائب الجمهورى هال روجرز، زعيم الأقلية في اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس النواب الأمريكى.

وبحثت "المشاط" هناك، فاعلية برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر، فى ضوء قرار الكونجرس الأمريكى بتخصيص منح اقتصادية لمصر خلال عام 2020 لتبلغ 125 مليون دولار، ومساندة الكونجرس للمرحلة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية وما يشمله من اصلاح هيكلى فى مختلف القطاعات، وتنشيط عمل مجموعة أصدقاء مصر بالكونجرس لتعكس قصص النجاح المتعددة في مصر في مجالات التنمية والاقتصاد وتمكين المرأة والشباب.