ضبط مدير أكاديمية وصاحب استوديو: "الأول بيزور شهادات والتاني تخصص رخص"

أكّدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة مزاولة صاحب أكاديمية وهمية نشاط غير مشروع في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالأكاديمية المشار إليها وبرفقته 4 أشخاص، وعثر بداخل المكتب ملكه على (عدد كبير من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعديد من الجهات - 4 خطابات تعيين بأسماء أشخاص مختلفة - عدد كبير من الكارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجهات - 8 أكلاشيهات - نماذج شهادات بأسماء مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "جميعهم مقلدين" - طابعتان - جهاز لاب توب - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - 6 حوالات باسم أحد المتهمين بمبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية- 4 دفاتر إيصالات إستلام نقدية من العملاء بمبالغ مالية مختلفة).

بمواجهتهم اعترفوا بإصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات والنقابات الحكومية المختلفة بقصد تروّيجها على عملائهم عقب إيهامهم بأنها شهادات معتمدة مقابل مبالغ مالية .

كما أكّدت المعلومات والتحريات اصطناع وتزوير (صاحب استوديو - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "له معلومات جنائية مسجلة") رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة الخاصة بأعمال الإنشاءات والمقاولات والمنسوب صدورها لإحدى الوزارات وتروّيجها على عملائه الراغبين فى الحصول على تلك الرخص حتى يتمكنوا من إستخراج رخص القيادة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكّن ضبطه حال تواجده داخل المحل عمله وبصحبته عامل وعثر بداخل المحل على (كمية من رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة" - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - إسكانر - مقطع لتقطيع الكارنيهات - كمية من الأوراق التى تستخدم فى طباعة الكارنيهات المعدة للتزوير - مبلغ مالي).

وبمواجهته أقرّ بقيامه بتزوير المضبوطات بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وترويجها على عملائه الراغبين في الحصول على تلك الرخص حتى يتمكّنوا من إستخراج رخص القيادة من وحدات المرور المختلفة مقابل مبلغ مالي، وأضاف الثاني باتفاقه معه على اصطناع رخصة له مقابل المبلغ المشار إليه.